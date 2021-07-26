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Avrupa İmam Ali Camisi’ne boyalı saldırı
Avrupa

İmam Ali Camisi’ne boyalı saldırı

Almanya’nın Hamburg kentinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, İmam Ali Camisi’nin mavi fayanslarla kaplı dış cephesine kırmızı renkte boya attı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:44:00 -
İmam Ali Camisi’ne boyalı saldırı

Hamburg İslam Merkezi’ne bağlı camiye hafta sonu yapılan saldırı sonrası polis soruşturma başlattı.

Caminin, Hamburg Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından ‘aşırı’lar statüsünde değerlendirildiği ve Tahran’ın Avrupa’daki temsilciliği gibi görüldüğü kaydedildi. Geçen hafta da İran Konsolosluğu’nun bahçesine plastik çöpler atıldığı belirtilirken, polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Olayı kınayan SPD Hamburg Teşkilatı, saldırının kabul edilemeyeceğini açıkladı.

 

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