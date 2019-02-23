İmalattan vatandaşa yerli ve milli ürünler

Diyarbakır’da bir çok yöreden getirilen yerli ve milli ürünler pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde açılan yerli ve milli ürünler pazarı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir çok yöreden getirilen doğal ürünler tezgahlarda yerini aldı. Gümüşhane’den gelip bu organizasyonu düzenleyen Şenol Bayraktaroğlu, buradakilerin hepsinin üretici olduklarını, kendi memleketlerinde ürettiklerini getirdiklerini ve Türkiye’nin bir çok ilinde yöresel pazar kurduklarını söyledi. Bayraktaroğlu, “Gümüşhane’nin pestili kömbesi, cevizli sucuğu, Trabzon’un tereyağı, Kastamonu’nun peyniri, Artvin’in balı, Kars’ın kaşarı, Erzincan tulumu, Maraş’ın salça ve baharatı, İzmit pişmaniyesi, Balıkesir’in karadut kestane şekeri, Afyon’unun sucuğu ve tüm yöresel ürünler doğu mutfağının yerinde, tüm Diyarbakırlıların hizmetinde” dedi.

Yöresel ürünler pazarının bir ay boyunca tanıtım ve satış amacıyla Diyarbakırlılara hizmet vereceği belirtildi.