İlyas Yılmaztürk kimdir, nereli? Müftü İlyas Yılmaztürk hayatı:

Müftü İlyas Yılmaztürk kimdir? 1970 Trabzon- Of – Geçitli doğumlu. İlkokulu köyünde okudu. (1981) Of- Balaban Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı (1984). İstanbul- Gaziosmanpaşa İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu (1992). K.T.Ü Rize İlahiyat Fakültesini bitirdi (1999). İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müftü-Vaizler İhtisas Kursu’nu 16.dönem kursiyeri olarak tamamladı (2002). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam bilimleri Anabilim dalı, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı (2004).

Erzurum, Rize, İstanbul illerinde toplam 10 yıl İmam-Hatip olarak görev yaptı (1992-2002). 2002 yılında ilçe müftüsü oldu. Batman –Hasankeyf (2002–2005), Kastamonu-Bozkurt (2005–2009), Karabük- Safranbolu (2009-2015) ve İstanbul-Ümraniye (2015-2018) İlçe Müftülüğü görevlerini yaptı. 04 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan kararname ile Karabük İl Müftüsü olarak atanmış olup 16.05.2018 tarihinde Karabük'teki görevine başladı. Evli ve dört çocuk babası olup Arapça bilen Yılmaztürk, Yalova İl Müftülüğüne atandı.