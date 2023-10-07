İlyas Şeker kimdir?

İlyas Şeker, 30 Mayıs 1960'ta Erzurum Şenkaya'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Kibret'tir.

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi; Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını YTÜ'de yaptı.



1978'te Bursa Orhaneli Kadastro Müdürlüğünde göreve başladı. 1984'te Tapu Sicil Müdür Yardımcısı oldu. YTÜ'de mühendis olarak görev yaptı. 1985'te ortağı olduğu Denge Harita Şirketini kurdu. Planlama, imar, altyapı ve kamulaştırma projeleri konularında çalıştı. Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri Meclis Üyelikleri ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu. İmar Komisyonu ve diğer komisyonlarda da görev yaptı. Türkiye'de ilk kez il sınırlarını kapsayan çevre düzen ve nazım imar planlarının yapımında aktif rol aldı. Kızılay, MÜSİAD, Mazlumder, İlim Yayma Cemiyeti, Ayışığı Derneği, Mimar-Mühendisler Grubu Yıldız Mezunları Derneği ile Kocaeli Ticaret ve Harita Kadastro Mühendisleri Odaları üyelikleri bulunmaktadır.



Orta düzeyde İngilizce bilen Şeker, evli ve 3 çocuk babasıdır.



Ak Parti 27. dönem Kocaeli 2. sıra milletvekili adayıdır.