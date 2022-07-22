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Avrupa İltihabı yok ediyor... Ödemi engelliyor! Günde 1 bardak içmeniz yeterli
Avrupa

İltihabı yok ediyor... Ödemi engelliyor! Günde 1 bardak içmeniz yeterli

Ülkemizin Akdeniz bölgesinde bolca yetişen kökeni Asya olan şifalı bitkilerden meyan kökünün, sağlığa birçok faydası bulunur. Vücudu soğuk algınlıklarından boğaz iltihaplarından korumasıyla ön plana çıkar. Meyan kökünün faydalarını duyunca her gün bir bardak içmek isteyeceksiniz. İşte meyan kökünün duymadığınız diğer faydaları…

Yeniakit Publisher
2022-07-22 10:18:00 -
İltihabı yok ediyor... Ödemi engelliyor! Günde 1 bardak içmeniz yeterli

Vücudu hastalılardan korumasıyla bilinen meyan kökünün duymadığınız birçok farklı faydası daha bulunur. Şifalı etkileriyle vücudu hastalıklardan koruyan meyan kökü çayı, aynı zamanda birçok rahatsızlığın tedavisinde de kullanılır. Bu bitkinin boyu köküyle birlikte 2 metreye kadar ulaşabilmektedir. Meyan kökünün çayı oldukça şifalıdır. Aromasıyla da ön plana çıkar. İşte meyan kökünün vücuda faydaları...

Meyan kökü çayının faydaları

Meyan kökü çayı, karaciğer hastalıklarında olumlu etkilere sahiptir.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Hazımsızlığı gidererek, ödem oluşumunu engeller.

Ülsere karşı da koruyuculuğu bulunur.

Meyan kökü çayı diyet listelerinde de bulunur. Kilo vermek isteyenler kullanır.

Susuzluk hissini giderir.

İshale karşı koruyucudur.

Boğaz iltihabına karşı korur.

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