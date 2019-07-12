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ILO ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Sosyal Kuluçka Merkezi’ni tanıdılar

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ni ziyaret eden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri, merkezin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:09
ILO ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Sosyal Kuluçka Merkezi’ni tanıdılar

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ni ziyaret eden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri, merkezin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri amacı ile hizmete kazandırılan Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Türkiye Ofisi çalışanlarını ağırladı. Ülkelerdeki çalışma yasalarında ve çalışma hayatına ilişkin uygulamalarda, insana yakışır iş ve sosyal adalet anlayışından yola çıkarak, standartlar geliştirmek ve ileriye taşımak amacı taşıyan ILO, Birleşmiş Milletler’in çalışma yaşamındaki uzman kuruluşu olarak biliniyor. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlerken, çalışma yaşamında hakları gözetmek ve insana yakışır iş fırsatlarını özendirmek gibi misyonlar üstleniyor. Bu kapsamda Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ni ziyaret eden Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Ulusal Program Yöneticisi Sonay Kanber, Proje Asistanı Ayşe Turunç, İstihdam Danışmanı Mustafa Aydın ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı Eren Demirci merkez yetkililerinden bilgiler aldı.


Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim ve destek faaliyetlerini dinleyen ILO ve Bakanlık heyeti, gençlerin sosyal girişimcilik alanında iş kurma fırsatları konusunda verilen destek ve yeni istihdam alanları açılması hedefi ile yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi sahibi oldu. Konuklara, gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere ne gibi katkılar sunulduğu konusunda da sunum gerçekleştirildi.


Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin çalışmalarını faydalı ve verimli bulduklarını ifade eden heyet gerçekleştirilen sunumdan dolayı merkez görevlilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:09
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