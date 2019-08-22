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"İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi açıldı

Verni Art Galeri Genel Sanat Yönetmeni Melis Uludağ:- "Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki koleksiyonlardan Türkiye'ye kazandırılan halılar, seçkin Hereke halıları, Kayseri, Sivas ve İran Tebriz halıları ile oluşturulan koleksiyonumuzla Türkiye'nin bu çaptaki ilk sergisini gerçekleştiriyoruz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:10
"İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk dünyasına ait halı ve kilimlerin sergilendiği, "İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Osmanlı döneminde gemi yapım malzemelerinin ve ticaret mallarının deposu olarak kullanılan binanın restore edilmesi sonucu oluşturulan Sultanahmet'teki Verni Art Galeri'de ziyarete açıldı.

Galerinin Genel Sanat Yönetmeni Melis Uludağ, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren planlama, araştırma ve çalışmalar sonrasında sergiyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Serginin açılışından duyduğu mutluluğu aktaran Uludağ, "Dünyanın en ünlü yün ve el dokuması halılarla kilim ve benzeri dokumaların bir araya getirilmesi için koleksiyonerlerimiz değerli katkılarda bulundu. Projelerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz. Hedefimiz her ay yeni bir sergi." diye konuştu.

Uludağ, Azerbaycan'ın yedi bölgesinden halıların da sergilendiğini kaydederek, "Ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki koleksiyonlardan Türkiye'ye kazandırılan halılar, seçkin Hereke halıları, Kayseri, Sivas ve İran Tebriz halıları ile oluşturulan koleksiyonumuzla Türkiye'nin bu çaptaki ilk sergisini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal da sektörün bu tür kültürel etkinliklere ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Özellikle turistik ve tarihi bir mekan olan Sultanahmet gibi bir semtte (böyle bir etkinlik) büyük bir eksiklikti. Böyle muhteşem bir organizasyon ve sergi hazırlanmış olması, ülkemiz adına da çok gurur verici. Bugün farklı yörelerden, hem Azerbaycan hem Türkiye'den, Anadolu topraklarından birçok farklı dokumayı görüyoruz. Kültürün ve motiflerin Orta Asya'dan Anadolu topraklarına gelirken değişerek, dönüşerek bugün geldiği aşamayı bize kısa bir tarihi ders gibi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyenler ile koleksiyonerlerin yanı sıra sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi kapsamında "Halının Dünü, Bugünü ve Kilimin Sembolleri" başlıklı bir seminer de gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler, Bandırma'dan özel olarak getirilerek sergi mekanına kurulan antika halı tezgahında dokunma yapma imkanı da buldu.

Sergi, 22 Eylül'e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:10
  1. "İlmeğin Ucundaki Söz"
  2. İHİB
  3. Melis Uludağ
  4. sergi
  5. Verni Art Salon

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