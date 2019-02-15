İller Bankasından Sakarya’da ki 2 projeye destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret etti.

Şehir genelinde devam eden yatırımların konu edildiği görüşmede Akçay Barajı ile Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi için destek alındı. Rüstem Keleş, “İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ile devam eden yatırımlarımız hakkında istişarede bulunduk” dedi.

Akçay Barajının şehrin içmesuyu geleceği adına büyük önem taşıdığını belirten Keleş, "Akçay Barajımız şehrimiz içmesuyu geleceği adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda barajımızın kalan işleri için ikmal ihalesi gerçekleştirmiştik. İller Bankası ile yaptığımız görüşme neticesinde bu çalışmalarımıza destek alacağız. Ayrıca Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi’ni de yeni dönemde inşa etmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda da İller Bankası’ndan destek gelecek" diye konuştu.

Akçay Barajı’nda yılsonuna kadar su tutmayı hedeflediklerini belirterek açıklamalarını sonlandıran SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Akçay Barajımızda önemli mesafe aldık. İnşallah Ekim ayına kadar barajımızda su tutmaya başlayacağız. Sakaryamıza şehrimizin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak bu projeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde yeni projelerimiz de olacak. Sakaryamız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.