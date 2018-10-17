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Nurullah Öztürk kimdir? İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Öztürk oldu

İller Bankası (İLBANK) Genel müdür yardımcılığına Nurullah Öztürk atandı. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün oğlu olan Nurullah Öztürk kimdir?

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:27
Nurullah Öztürk kimdir? İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Öztürk oldu

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Nurullah Öztürk, İller Bankası (İLBANK) Genel müdür yardımcılığına atandı. Nurullah Öztürk,  AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün oğludur. Nurullah Öztürk, Mekansal Planlama Dairei Başkanlığı, Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı ve Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevlerinden sorumlu olacak.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:27
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