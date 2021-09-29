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Gündem İller Bankası CHP’ye çalışmış
Gündem

İller Bankası CHP’ye çalışmış

CHP Genel Merkezi’nin ve paralı trollerinin ‘İktidar belediyelerimize destek vermiyor’ sözlerinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Proje üretmekten ziyade taciz-tecavüz ve yandaşa peşkeşlerle gündeme gelen CHP’li belediyelerin, metro ve altyapıya yönelik hizmetleri merkezi hükümetin gönderdiği ödeneğe ek olarak İller Bankası’ndan alınan hibe ve kredilerle tamamladıkları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 10:39:00 -
İller Bankası CHP’ye çalışmış

CHP Genel Merkezi’nin ve paralı trollerinin ‘İktidar belediyelerimize destek vermiyor’ sözlerinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. CHP’li siyasilerin yönettiği büyükşehir belediyelerinin merkezi hükümetin gönderdiği ödeneğe ek olarak İller Bankası’ndan aldıkları hibe ve kredilerle iş yaptıkları belirlendi. CHP’li İstanbul, Muğla, Eskişehir, Mersin, Bolu, Adana, Aydın, Hatay Büyükşehir ve Artvin Belediyesi’nin İller Bankası’ndan aldıkları paralarla mevcut işlerini bitirebildikleri öğrenildi.

CHP değil hükümet bitiriyor

Göre geldikleri günden bu yana iş üretmekten ziyade polemik oluşturan açıklamalarda bulunan CHP’li belediyelerin iş bilmezliğini gözler önüne sermeye devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla “hükümet belediyelerimize destek vermiyor” yalanını vurgulasa da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın istatistikleri tam tersini söylüyor. 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kaynakları tüketen ve krediyle iş yapar hale gelen CHP’li belediyeler, İller Bankası’ndan hibe ve kredi usulüyle aldıkları paralarla mevcut işlerini yürütebiliyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy-Hadımköy Mahallesi Sanayi Amaçlı Geliştirilecek Proje Alanı Revizyon İmar Planı işini İller Bankası’ndan aldıkları krediyle nihayetlendirmiş.

Hani hükümet destek vermiyordu?

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ise Muğla-Ula hattındaki kanalizasyon hattının yapımını İller Bankası’ndan aldıkları krediyle sonlandırmış. Yıllardan bu yana CHP tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise Belediye Hizmet Binaları’nı İller Bankası’ndan aldıkları kredilerle bitirmiş. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise kendisine bağlı olan belediyelere yeterli ödenek ayırmadığı için İller Bankası’ndan kredi çekilerek hizmet yerine getirilmiş. Mültecilere yönelik ırkçı açıklamalarıyla tanınan CHP’li Tanju Özcan’ın yönetimindeki Bolu Büyükşehir Belediyesi de İçme Suyu ve Yağmur Suyu İnşaatı’nı İller Bankası’nın desteğiyle tamamlamış. Yine bir başka CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi de İçme Suyu İnşaatı projesini İller Bankası’ndan aldığı parayla bitiriyor.

İller Bankası destek vermiş

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi ise yeraltı hat inşaatını İller Bankası’ndan aldıkları krediyle tamamlıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde de benzer bir tablo göze çarpıyor. Antakya 2. Grup kanalizasyon hattı inşaatı da İller Bankası tarafından bitiriliyor. CHP’li Artvin Belediyesi’nin yürüttüğü Derin Deniz İkmal İnşaatı’nı İller Bankası’nın desteğiyle bitirmiş.

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