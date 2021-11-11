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Gündem İlla da Karabük, illa da Fen lisesi dayatması! Devlete 3 ver 5 zarar ettir uyanıklığı
Gündem

İlla da Karabük, illa da Fen lisesi dayatması! Devlete 3 ver 5 zarar ettir uyanıklığı

Solak Cumhuriyet gazetesinin ‘hayırsever’ olduğunu iddia ettiği vatandaşın Karabük’te fen lisesi açmasına MEB tarafından izin verilmediği ile ilgili algı dolu haberini yorumlayan Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu meselenin okul açmak değil, MEB üzerinden algı oluşturmak oldunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:34:00 - 2021-11-11 12:40:39

 yeniakit.com.tr 

Solak Cumhuriyet gazetesi Karabük’te, fen lisesi olması şartıyla okul yaptırmak için başvuruda bulunan Recep Özçelik'e Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Karabük ilinde bir fen lisesi var. İkinci fen lisesinin yapımına gerek yok” yanıtını verdiğini iddia eden bir habere imza attı.

Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında bu konu konuşuldu.

16 milyon nüfusa sahip olan İstanbul’da bile 15 tane fen lisesi olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, hayırsever olduğu iddia edilen vatandaşın 250 bin nüfuslu Karabük’e ikinci bir fen lisesi açma ısrarının arka planında yatan gerçeği açıkladı.

Asıl niyetin fen lisesi açmak değil, olmazı zorlayarak Milli Eğitim üzerinden algı oluşturmak olduğu kaydeden Karahasanoğlu, MEB’in Türkiye’nin genelini baz alarak bir politika yürütmek zorunda olduğunu, fen lisesinin devlete ekstra bir külfet getireceğini ve okulun yapılacağı yere dair önceliklerin ihtiyaca göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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