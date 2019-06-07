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İlkyardım hayvanlarda da hayat kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesinde, çeşitli sebeplerden dolayı yaralanan yaban hayvanları tedavi edilip rehabilite edildikten sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 09:22
İlkyardım hayvanlarda da hayat kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesinde, çeşitli sebeplerden dolayı yaralanan yaban hayvanları tedavi edilip rehabilite edildikten sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.


Binlerce kuş türünün yanı sıra birçok yaban hayvanını da içinde bulunduran Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisinde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesinde, avcılar tarafından zarar verilen ya da doğal olaylardan dolayı yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor. Son olarak Çarşamba’dan tedavi edilmek için getirilen suna kuşu, 6 aylık tedavinin ardından doğaya salındı.



“4 yılda 726 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı”


Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Uzm. Veteriner Hekim Paria Tabatabaei, “2015 yılından itibaren hayvanlar için hizmet veriyoruz. Deltada 4 yıllık bir geçmişimiz var. Bu süre zarfından 726 hayvanın tedavisi yapıldı. Ağırlıklı olarak kanatlı hayvanlar daha çok geliyor. Bunun dışında yırtıcı memeliler, sürüngenler, kaplumbağalar gibi hayvanları da tedavi ediyoruz. Biz sadece Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan hayvanları tedavi etmiyoruz. Başka yerlerden gelen hayvanları da tedavi edip doğaya kavuşturuyoruz. Tedavi, operasyon ve rehabilitasyon yapıyoruz. Hayvanların en kısa tedavi süresi hemen hemen 1 ay. Bu bazen 6 ay yada 1-2 yılı bulabiliyor. Bu da uzun bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Onun için bir rehabilitasyon alanı yaptık. Tedavi gören hayvanlar orada rahatça yaşayıp, doğaya adapte oluyorlar. Suna kuşumuz da tedavi için Çarşamba’dan geldi. Sol kanadında kırığı ve sağ ayağında sorun vardı. Tedavisi bitti. Kuşumuzu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edeceğiz. Onlar da en uygun yerden doğaya salacaklar” dedi.


Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesinde birçok hayvanın tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:22
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