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İlkokulu öğrencileri YGA liderlik ve bilim kampına katıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı ilkokulu öğrencilerinden Burçin Çelen ve Mehmet Gülşen öğretmenleri Ali Hasırcı ile birlikte YGA’nın (Young Guru Academy) 16-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Özyeğin Üniversitesinde düzenlemiş olduğu Liderlik ve Bilim Kampına katıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:03
İlkokulu öğrencileri YGA liderlik ve bilim kampına katıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı ilkokulu öğrencilerinden Burçin Çelen ve Mehmet Gülşen öğretmenleri Ali Hasırcı ile birlikte YGA’nın (Young Guru Academy) 16-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Özyeğin Üniversitesinde düzenlemiş olduğu Liderlik ve Bilim Kampına katıldı.



Çift Kanatlı olarak tanımlanan vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinen YGA’nın (Young Guru Academy) Bilim Seferberliği kapsamında "Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlediği "Twin Bilim Yarışması"nda Çaycuma Şehit Hasan Yağlı ilkokulu öğrencilerinin hazırladığı "Güneşe Bakan Evler" projesi Türkiye genelinde ilk 16 proje arasına girerek İstanbul’daki Bilim Kampı’na katılmaya hak kazandı. Öğrenciler Bilim Kampı’nda çeşitli atölyelere katılıp son gün ise projelerini sergiledi. Kamp sonundaki şenlikte proje sergisini gezen katılımcıların oyları ve canlı oylar sonucu Şehit Hasan Yağlı ilkokulu okulu öğrencilerinin hazırladıkları proje Türkiye geneli "En Çevreci Projeler " arasına seçilerek ödüle layık görüldü.


Öğretmenleri Ali Hasırcı yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle bilim kampına katıldık. Kamp süresince çocuklar yoğun bir tempoda etkinliklere katıldılar. Toplumun farklı kesimlerinden öğrencilerle bir araya gelerek grup çalışmaları etkinlikler yaptılar. Suriyeli çocuklar, görme engelliler, sevgi evlerinden ve Türkiye’nin önde gelen ortaokul, lise ve üniversiteli öğrencileriyle kaynaştılar. Projelerini başarılı bir şekilde sundular. TRT ile projeleri hakkında röportaj yaptılar. En çevreci proje dalında 3 okulla birlikte ödüle layık görüldüler. Öğrenciler çok uyumluydu. Okulumuzu ve ilçemizi başarı ile temsil ettiler" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:03
  1. bilim
  2. sergi

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