Türkçe ve bilhassa da matematik dersini çoğu öğrenci anlayamaz. Bunun için öğrenci velisi çocuğuna ya ek ders aldırır ya da takviye olması için kitap, dergi gibi kaynaklara başvurur. MEB bu konuda öğrencilerin imdadına koşuyor. Bakanlık 3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrencileri için İlkokullarda Yetiştirme Programı başlatıyor. Peki İlkokullarda Yetiştirme Programı ne zaman başlıyor? İlkokullarda Yetiştirme Programı haftada kaç saat olacak? İlkokullarda Yetiştirme Programı’na kayıt ücretli mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi. 3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' başlatılacak. Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" kasım ayında başlatılacak. Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek.