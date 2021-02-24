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Eğitim İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu gündemden düşmüyor. Milyonlarca öğrencinin gözü 1 Mart 2021 Pazartesi gününde...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yüz yüze eğitim açıklaması sonrasında okullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Peki, İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 23:01:00 -
İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri sürerken kademeli normalleşmeye adım adım geçiş yapılması planlanıyor.Okullar kademeli olarak açılmaya hazırlanıyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile ortaokullarının 8. sınıfları için de okulların ne zaman açılacağı netleşti.

İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.

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