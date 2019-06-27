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İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:26
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 20:26
  1. Bazı Kanun ve 652 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
  2. tbmm genel kurulu

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