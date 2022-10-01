'İlkokul öğretmenliğinin doyumsuz mutluluğu'

Az önce fotoğraf çektirmek için, genç bir kız iş yerime geldi. Bilgisayardan rötuş yaparken, herkesle olduğu gibi, onunla da sohbete başladık.

İngilizce/Tıp Fakültesini kazandığını söyledi ve çantasından, günlük tuttuğu bir defteri çıkarıp masamın üzerine koydu. Yıllar önce, rutin spor yürüyüşümü yaparken, yol güzergâhımdan evine gitmekte olan ve o zaman ilkokul dördüncü sınıfa giden bu kız çocuğu ile, sohbete başladığımızı ve bu sohbette;

Namazdan, dürüstlükten, ahlâktan, adaletten ve daha birçok hayati konulardan bahsettiğimi anlattı.

İlkokul dörtten, üniversiteye;

Yaklaşık 7-8 yıl sonra karşılaştık. Benim o sohbetimin tüm içeriğini, sanki dün olmuş gibi anlattı.

Çünkü, akşam evine gidince, o sohbetin özetini günlüğüne işlemiş. Şu anda o günlük ve benimle ilgili sohbetin özeti masamın üzerinde. Allah’a şükrettim.

Bu ve benzeri faaliyetlerimi, amel defterime işlemesi için Allah’a dua ettim.

İlkokul çocukları ve ilkokul öğretmenliği bu kadar önemli işte. Ektiğiniz tohum mutlaka yeşerecek, büyüyecek. Önce tomurcuk,akabinde çiçek ve sonra da meyveye dönüşecek.

Kızımızı tebrik ettim ve “Şimdiki fotoğraflar dahil olmak üzere, tahsil hayatın boyunca tüm fotoğraf işlerin, bundan böyle ücretsiz olacak” dedim ve duygusal anlar yaşayarak ayrıldık.