İlkokul öğretmeni kalp yetmezliğinden öldü Nizip Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Özcan uzun süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliğinde öldü.

Nizip Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Özcan uzun süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliğinde öldü.

Öğrencilerinin ve vatandaşların katıldığı cenazede duygu dolu anlar yaşandı.Nizip ilçesinde sevilen öğretmenlerinden Mehmet Özcan, Cuma namazı sonrası Hz.Ali Camisinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlık’ta defin edildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nizip ilçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.