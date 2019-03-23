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İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

AK Parti'nin Amasya mitinginde, göz yaşları içinde platforma çıkarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Yiğit Yılmaz:- "Bu anı yaşamak için dua ediyordum"

23 Mart 2019 Cumartesi 17:55
İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

AMASYA (AA) - AK Parti'nin Amasya mitinginde, göz yaşları içinde platforma çıkarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılan ilkokul öğrencisi Yiğit Yılmaz, "Bu anı yaşamak için dua ediyordum." dedi.

Erdoğan'ın miting sırasında kendisini izlerken ağladığını gördüğü ve yanına çağırdığı 4. sınıf öğrencisi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yiğit Yılmaz, AA muhabirine, Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

"Onu görünce çok mutlu oldum, sarıldım, ağladım." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Neredeydim, ne yapıyordum hiç dikkat etmedim. Çünkü çok büyük bir adamın karşısındaydım. Yani yıllardır onun karşısına çıkmak, ona sarılmak, onu öpmek için dua ediyordum. O şarkı söylediği için şarkısını bitirdi ve bana, 'ağlama tamam mı?' dedi. Ben de 'tamam' dedim, söz verdim. Sonra beni yanağımdan öptü. Bana araba verdi. Ben onu hiç kullanmayacağım, sadece bir kere bakıp geri kutusuna koyup saklayacağım. Çünkü ona Recep Tayyip Erdoğan'ın eli değdi."

Yiğit Yılmaz'ın annesi ve AK Parti Amasya Kadın Kolları üyesi Reyhan Yılmaz da kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluk yaşadıklarını, platformda oğlunu Cumhurbaşkanının yanında görünce göz yaşlarını tutmadığını ifade etti.

Oğlunun şanslı olduğunu, daha önce de Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım ile buna benzer anıları olduğunu aktaran Reyhan Yılmaz, "Yiğit şanslı bir çocuk, Sayın Ahmet Davutoğlu, Amasya'da teşkilatımızı selamlamak üzere durduğu bir sırada Yiğit'i kucağına almıştı, Sayın Binali Yıldırım da daha önce Amasya mitinginde Yiğit'i sevdiğini söylemişti karşılıklı konuşmuşlardı. Birçok defa bu şansı yakaladı Yiğit genelde şanslı bir çocuk. En büyük şansımız bu oldu. Rabbime şükürler olsun dünya gözüyle dedesine sarıldı." dedi.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:55
  1. 10 yaşındaki Yiğit Yılmaz
  2. Amasya
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. göz yaşları
  5. sarılma

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