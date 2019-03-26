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İlkokul öğrencisi yazar kitaplarını imzaladı

İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya, ikinci kitabı "Gülçiçek Kayıp Kitap"ı imzaladı- Yalçınkaya:- "Arkadaşlarım da kitap yazsınlar ama önce kitap okusunlar çünkü yazmadan önce kitap okumak gerekiyor. Her kitabın içeriği farklı. Okudukça yeni şeyler öğreniyoruz, hayal gücümüze yeni şeyler ekleniyor ve yeni şeyler yazabiliyorsunuz"

26 Mart 2019 Salı 15:30
İlkokul öğrencisi yazar kitaplarını imzaladı

ANKARA (AA) - İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya, ikinci hikaye kitabı "Gülçiçek Kayıp Kitap"ı imzaladı.

Keçiören Şenlik İlkokulu öğrencisi Yalçınkaya'ya ailesi ve öğretmenleri okulun spor salonunda imza günü düzenledi.

Okuma yazma öğrendiğinden beri kitap okumayı sevdiğini ve anne babasının kitap okuma alışkanlıklarının kendisini çok etkilediğini belirten Yalçınkaya, ilk kitabı "Bu Bir Rüya mı?"dan sonra çıkardığı ikinci kitabında ailenin önemini anlatmak istediğini vurguladı.

Arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Yalçınkaya, "Arkadaşlarım da kitap yazsınlar ama önce kitap okusunlar çünkü yazmadan önce kitap okumak gerekiyor. Her kitabın içeriği farklı. Okudukça yeni şeyler öğreniyoruz, hayal gücümüze yeni şeyler ekleniyor ve yeni şeyler yazabiliyorsunuz."diye konuştu.

Anne Ebru Yalçınkaya da kızının kitap yazmak ve ünlü bir yazar olmak istediğini söyledi. Yalçınkaya, "Tuğçe kitap okumayı çok seviyor. Ödev ya da sorumluluk olduğu için değil, sevdiği için bunu yapıyor. Kitapları tek tek analiz ediyor, kitaplarla ilgili yorumlar yapıyor." dedi.

Şenlik İlkokulu Müdürü Tülay Özünlü ise müdürlüğünü yaptığı okulda böyle bir öğrencinin yetişmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Özünlü, şunları söyledi:

"Tuğçe, ilk kitabını 3. sınıfta yazmıştı ama 4. sınıfta yazdığı kitabı bana çok daha değerli geldi çünkü değerlere ve aileye önem vererek kitabına konu etmiş. Zaten kitabın sonunda da 'Değerlerimizin ve ailemizin kıymetini kaybetmeden bilelim.' diyor. Tuğçe, bunu 10 yaşında fark etmiş ve kitabında işlemiş. Bu beni çok etkiledi."

İmza gününe Okul Müdürü Tülay Özünlü, sınıf öğretmeni Esma Canbaz, Yalçınkaya'nın ailesi ve arkadaşları katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:30
  1. "Bu Bir Rüya Mı?"
  2. "Gülçiçek Kayıp Kitap"
  3. İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya
  4. İlkokul öğrencisinden 2. hikaye kitabı

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