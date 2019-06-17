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İlkokul öğrencisi 28 katlı binanın çatısından kurtarıldı

Çin’in Hunan eyaletinde intihar etme girişimiyle 28 katlı binanın çatısına çıkan bir ilkokul öğrencisini itfaiyeciler kurtardı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
İlkokul öğrencisi 28 katlı binanın çatısından kurtarıldı

Çin’in Hunan eyaletinde intihar etme girişimiyle 28 katlı binanın çatısına çıkan bir ilkokul öğrencisini itfaiyeciler kurtardı.


Çin’in Hunan eyaletine bağlı Yiyang şehrinde itfaiyeciler geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmak amacıyla 28 katlı bir binanın çatısına çıkan bir ilkokul öğrencisini gerçekleştirdikleri nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Öğrenci binanın çatısının uç kısmında otururken çatıya çıkan itfaiyeciler öğrenciyle konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen öğrenci itfaiyecilerce kurtarıldı.


Öğrencinin neden intihar etmeye çalıştığı bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
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