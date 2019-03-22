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İlkokul öğrencilerinden ’Kızılay’ın Kan Bağışına’ Destek

’Meraklı Kedi’ olarak bilinen Özel İncek İlkokulu öğrencileri, Ankara Kan Bağışı Merkezi İşbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 13:33
İlkokul öğrencilerinden ’Kızılay’ın Kan Bağışına’ Destek

’Meraklı Kedi’ olarak bilinen Özel İncek İlkokulu öğrencileri, Ankara Kan Bağışı Merkezi İşbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı ’Meraklı Kedi’ olarak bilinen Özel İncek İlkokulu öğrencileri, Türk Kızılayı’nın kan bağışına düzenledikleri kampanyayla destek oldu. Kampanya kapsamında öğrenciler köy halkını bilgilendirmek amacıyla kapı kapı dolaşıp afişler dağıttı. İncek köy meydanında kurulan mobil istasyonda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına köy halkı yoğun ilgi gösterdi.


Kampanyayla ilgili bilgi veren Ankara Türk Kızılayı Kan Bağışı Müdürü Uğur Kahraman, "Çocuklar bizim geleceğimiz, bu çocuklar gelecekte kan bağışçısı olarak karşımıza gelecekler bu konuda okula ve uğraşan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


İlk defa ilkokul öğrencilerinin destek olduğu bu kampanyada okulun öğretmeni Erdal Güler, "Kan bağışı üzerine bizim bir velimiz tarafından köye tır getirebileceğimiz bunun için 70 sayısını ulaşmamız gerektirdiği söyledi, çocuklarla bu kampanyayla ilgili çalışmalar başlatalım dedik, 70 kişi sayısını bulursak tır gelecek ve insanlar kan verebilecek. İnsanlara bir kan vermenin 3 kişiye hayat olduğunu anlattık. Çocuklara kan bağışının önemini ve nasıl yapıldığını, kan gruplarından bahsederek böyle bir kampanya başlatmak istedik, çocuklarla kan bağışı önemini, nasıl yapıldığını anlatan afişler hazırladık. Çocuklar 2 gün boyunca köydeki insanları bilgilendirip, hazırladıkları afişleri köy meydanındaki insanlara, dolmuş duraklarına, lokantalara kan verir misiniz diye sorarak, kan vermeyi kabul edenlere küçük hediyeler verdiler, hazırladıkları afişleri köyün her tarafına astılar insanlar görüp gelsin diye onların numaralarını aldık onlara mesaj attık, böyle bir kampanyaya öncü olmak çok güzel bir şey’’ diye konuştu.


Öte yandan kan bağışında bulunanlara çocuklara fidan hediye edildi. Kampanyaya Ankara Kan Merkezi Müdürü Uğur Kahraman, köy halkı, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:33
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