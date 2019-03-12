İlkokul öğrencilerinden anlamlı çalışma

Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri plastik su şişelerini sanata dönüştürerek anneleri için güzel bir çalışma yaptılar.

Bilecik’te eğitim veren Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri, kendi el yazıları ile anneleri için yazdıkları güzel dilekleri süsledikleri plastik şişe içine koyarak annelerine verdileri. Miniklerin kimisi annesine güzel şiirler yazarken, kimileri de kalp resmi yaparak içinden geçenleri yazdı.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Saadet Güzel, çocukların güzel bir çalışmaya imza attığı belirterek, "Ben de bir anne olarak öğrencilerimizin annelerine yazdığı güzel sözlerden dolayı çok duygulandım. Onlar geleceğimiz teminatı ve onların başarılı bireyler olmasında ilk etken aileleri. Sonra biz eğitimciler devreye giriyoruz. Çocuklarımın aileleri ile kurdukları bu güzel bağda bizlerinde bir nebze etkimiz olduysa ne mutlu bize" dedi.