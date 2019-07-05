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İlkokul öğrencileri iki engelliye umut oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan mavi kapaklarla alınan iki adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:26
İlkokul öğrencileri iki engelliye umut oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan mavi kapaklarla alınan iki adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.


İlçeye bağlı Basat Köyü’nde bulunan Basat İlkokulu öğrencileri tarafından engelli vatandaşlar için toplanan mavi kapaklar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliğine teslim edildi. Temsilcilik tarafından kapaklara karşılık alınan 2 adet akülü sandalye 6 yaşındaki Göktuğ Tabakçı ile 63 yaşındaki Hidayet Buruşlu’ya protokol tarafından teslim edildi.


Teslim törenine, Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Sağlık Müdürü Göksu Gücük Çırak, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Basat İlkokulu Müdürü Mikail Bağcı, Çay Mahallesi Muhtarı Gökhan Nalcıol ve öğrenciler katıldı.


Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, "Yaş ne olursa olsun, ne zaman engelli olacağımızın cinsiyeti, toplumda zengini fakiri hiç bir ayrımı olmaz. Bugün burada bir taraftan bir çocuğumuzun akülü tekerlekli sandalyeye kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta da yaşlı amcamızın tekerlekli sandalyesini teslim ediyoruz. Ben bu güzel çalışmalarından dolayı emek harcayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Mavi kapak kampanyası ilçemizde ve ilimizde çok güzel gidiyor. Tabi asıl bu işin kahramanı Cem Beye ve Omurilik Felçlileri Derneğine de bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Nice tekerlekli sandalyelerimizi engellilerimizle buluşturmak dileğiyle" diye konuştu.


Türkiye Omurilik ve Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Cemal Ünal bugüne kadar 246 adet tekerlekli sandalyenin dağıtıldığını ifade ederek, “Kaymakam Serkan Keçeli ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı çok özen gösteriyor. Bu konuda bize büyük yardımları oldu. Bugüne kadar 246 adet tekerlekli sandalye dağıttık. Buda yaklaşık 2 milyon TL yapıyor. Biz bunları hiç para almadan yapıyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz bu" dedi.


Kaymakam Keçeli Okul Müdürü Mikail Bağcı’ya dernek adına teşekkür belgesi takdim etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:26
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