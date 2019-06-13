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İlkokul öğrencileri gelecekleri için biriktirdi

İlkokul öğrencileri Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan E-MÖP projesine topladıkları atıklarla destek verdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:00
İlkokul öğrencileri gelecekleri için biriktirdi

İlkokul öğrencileri Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan E-MÖP projesine topladıkları atıklarla destek verdi. Elektronik atıkların sınıflara ayrıldığı Atık Getirme Merkezi’ni gezerek geri dönüşüm konusunda ve tesisin işleyişiyle ilgili bilgi alan öğrenciler atık toplamayı sürdüreceklerini ifade ettiler.


Şehitkamil Belediyesinin gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle elektronik atıkların toplanmasına yönelik hayata geçirdiği E-MÖP projesine ilkokul öğrencilerinden önemli bir destek geldi. Toplam 60 ilkokul öğrencisi topladıkları 140 kilogram elektronik atığı Şehitkamil Belediyesine teslim etti. Elektronik atık toplama aracıyla okuldan teslim alınan atıkların ardından öğrenciler servislerle Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü. Öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Çevre Yüksek Mühendisi Aşkın Zuhal Çelik eşliğinde Atık Getirme Merkezi’ni gezdi ve bilgi aldı.


İleriyi düşünen geri dönüştürendir


Okulda yürütülen faaliyete ve gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Aslı Alevli İlkokulu Sınıf Öğretmeni Adalet Diri, “Okulumuzda görev yapan Sınıf Öğretmeni Ergin Taş ile birlikte Şehitkamil Belediyemizin uyguladığı E-MÖP projesine destek vermek amacıyla 1 ay önce okulumuzda bir kampanya başlattık. Bu projemizde görev alan öğrencilerimize "elektro minikler" dedik. Bu projemizde okuldaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz yer aldı. Amacımız ileriyi düşünen, geri dönüştürendir sloganıyla yola çıkıp çocuklarımıza, kendimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmektir. Okulumuzda elektronik atıkları topladık ve belediyemizi aradık. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz bize bu konuda çok büyük destek oldu. Belediyemizde görevli kişiler gelip topladığımız elektronik atıkları aldılar ve geri dönüşüm tesisine getirdiler. Görevli arkadaşlar tesisi öğrencilerimize gezdirip bize bilgiler verdiler. Çocuklarımız yerinde gördüler. Topladıkları atıkların geri dönüşümünün nasıl olduğunu incelediler. Amacımız, öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmaktı. Başarılı olabildiysek ne mutlu bize. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Şehitkamil Belediyesi tarafından da öğrencilere satranç takımı, lunapark bileti, ajanda, kırtasiye seti, boyama kitabı ve yeşeren kalem hediye edildi.


E-MÖP projesi


Aydınlar Mahallesinde 7 bin metrekare alan üzerine kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde evlerde, ticari ve kurumsal iş yerlerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile koltuk, kanepe gibi hacimli atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tesiste toplanan atıklar, gruplarına göre ayrı konteynırlarda biriktiriliyor ve belli zamanlarda lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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