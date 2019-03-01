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İlkokul öğrencileri Çanakkale ruhunu yaşayarak öğrendi

İlyasköy Türk-İş İlkokulu öğrencileri, okullarına gelen Gezici Çanakkale Müzesi, okulda kurulan mevzi ve dağıtılan savaş yemeği ile Çanakkale Savaşı ruhunu yaşayarak öğrendiler.

01 Mart 2019 Cuma 17:37
İlkokul öğrencileri Çanakkale ruhunu yaşayarak öğrendi

İlyasköy Türk-İş İlkokulu öğrencileri, okullarına gelen Gezici Çanakkale Müzesi, okulda kurulan mevzi ve dağıtılan savaş yemeği ile Çanakkale Savaşı ruhunu yaşayarak öğrendiler.


Samsun’da İlyasköy Türk-İş İlkokuluna Gezici Çanakkale Müzesi geldi. Okul yönetimi de Çanakkale ruhunu öğrencilere daha iyi anlatmak amacıyla 18 Mart’ta dağıtılan üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmeği öğrencilere ikram etti. Ayrıca okulda hazırlanan savaş mevzisi de öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.


Okuldaki etkinlik hakkında bilgiler veren İlyasköy Türk-İş İlkokulu Müdürü Nuri Gülay, “Çanakkale şehitlerimizin anısına okulumuza gezici müze geldi. Bizler de o günleri yaşatmak için okulumuzda mevzi kurduk. Ayrıca öğrencilerimize o gün asker menüsünde bulunan üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek dağıttık. Böylece öğrencilerimize Çanakkale’nin ruhunu yaşatmak istedik. Çocuklarımız için çok kalıcı bir etkinlik oldu. Gezici Çanakkale Müzesi’nin 4 yıl daha gelmeyeceğini öğrendik. Çocuklarımız bugün burada öğrendiklerini 4 yıl boyunca unutmayacak diye düşünüyorum. Çocuklarımız da bu etkinlikten çok memnun kaldılar. Gezici müzede de Çanakkale Savaşı ile ilgili bütün materyaller bulunuyor. Çanakkale’ye gidemeyenler için kaçırılmaz bir fırsat olarak görüyorum. Gezici müze 1 gün okulumuzdan kaldıktan sonra diğer okulları gezecek” dedi.


Öğrenciler müzeye, mevziye ve 18 Mart’ta askerlere çıkartılan yemeklere yoğun ilgi gösterdiler.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:37
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