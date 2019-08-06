İlkokul müdüründen örnek davranış! Görev yaptığı okulu kendisi boyadı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İlkokul ve anaokulu düzeyinde eğitim veren Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz İlkokulu Müdürü Cemil Eroğlu, müdürlüğünü icra ettiği okulu kendi elleriyle yeniden boyayarak öğrencilerin isteğini artırmaya çalışıyor. Öğrenciler ve veliler tarafından da beğenilen bu uygulamayla, boya masraflarından artırılan bütçenin, öğrencilerin yararına kullanılması planlanıyor. Müdür Eroğlu ise gerçekleştirdiği bu uygulamayla gösterdiği örnek davranışı sebebiyle milletin takdirini kazandı.

Okulun tamamı yeniden boyandı

Ortaokul öğrencilerinin yeni binaya taşınmasının ardından ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hizmet vermeye başlayan okul binasını daha sevimli bir hale getirmeyi amacıyla gerçekleştirilen boyama faaliyetine Eroğlu’nun aile dostları, yakın çevresi ve öğretmen arkadaşları da destek verdi. Kapıların, iç ve dış duvarların yeniden boyandığı okulda, sıralar da 5 farklı renge boyanarak okula cazibe kazandırıldı. Boya işlemlerinin bitmesinin ardından okul ve bahçe duvarlarına resimler de çizilerek görsellik kazandırılması planlanıyor. Yaklaşık 280 öğrenciye hizmet veren okulun boyanmasıyla artırılan bütçe de, öğrencilerin ihtiyacı olan farklı etkinliklerde kullanılacak.



