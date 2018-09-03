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Devlet Personel Teşkilatı duyurdu! İlköğretim mezunu 5 bin kişi alınacak

Devlet Personel Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur personel eksikliğini karşılamak üzere en az ilköğretim mezunu 5 bin 298 personelin işe alınacağını duyurdu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:03
Devlet Personel Teşkilatı duyurdu! İlköğretim mezunu 5 bin kişi alınacak

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda personel alımı yapacağını açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere sürekli olarak çalışacak 5 bin 298 kişi alacak.

Söz konusu ilan ile Sağlık Bakanlığı 3 bin 591 Sürekli işçi, 432 Engelli işçi ve 1276 Eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5 bin 298 personel alacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gereklidir.

ŞARTLAR NELER?

Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapacak adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihi ile başlayabilir ve en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR sayfası üzerinden www.iskur.gov.tr  adresi üzerinden yapılacaktır. İlgili ilan için herhangi bir öülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler kura çekimi ile yapılacaktır.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:03
  1. Devlet Personel Başkanlığı
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. İŞKUR

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