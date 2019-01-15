İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ne durumda? | İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2019 açıklandı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ne durumda? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları...

İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir

Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YÖKATLAS’tan alınmıştır Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır