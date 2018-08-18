İlköğretim Matematik Öğretmenliği atama sayısı 2018 | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 20 bin öğretmen alımında İlköğretim Matematik Öğretmenliği ne kadar alınacak. MEB İlköğretim Matematik Öğretmenliği atama sayısı

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Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

2018 Temmuz ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılmıştı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarında İlköğretim Matematik Öğretmenliği kadrosuna bin 720 gerçekleştirildi. MEB yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında İlköğretim Matematik Öğretmenliği için bir önceki atamada olduğu gibi atamasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.