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İlknur hemşire organlarıyla umut oldu

Geçirdiği beyin kanamasının ardından dün beyin ölümü gerçekleşen hemşire İlknur Kocadağ'ın bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek

07 Aralık 2018 Cuma 16:19
İlknur hemşire organlarıyla umut oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu çalıştığı hastane olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 40 yaşındaki hemşire İlknur Kocadağ'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Hastanenin ameliyathane bölümünde 20 yıldır görev yapan bir çocuk annesi Kocadağ, geçen pazartesi günü geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirdi.

Hastane yönetimi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Kocadağ'ın ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi.

Ailenin onayının alınmasının ardından böbrek ve korneaları kentteki hastanelere, karaciğeri Malatya'ya, akciğeri ise İstanbul'da organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere gönderildi.

İlknur hemşire için görev yaptığı hastanede bir tören düzenlendi.

Çalışma arkadaşları ve hasta yakınlarının katıldığı törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Nurettin Ünal, İlknur hemşirenin çalışkanlığıyla yıllardır tüm meslektaşlarına örnek olduğunu, hastane olarak çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Bugün burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı son yolculuğuna uğurluyoruz ama o organlarıyla, diğer insanlara ümit oldu. Ben buradan duyarlılıklarından ötürü ailesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kocadağ'ın cenazesi hastanede yapılan töreninin ardından Buca'daki cemevine götürüldü.

Burada yapılan cenaze töreninin ardından Kocadağ, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:19
  1. Hemşire
  2. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. organ nakli

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