İlknur Gül kimdir nerelidir? İlknur Gül kimin kızı?

İlknur Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün eşidir. Aslen Trabzonlu olan İlknur Gül, Şeref Malkoz’un da kızıdır.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün eşi, aynı zamanda kamu başdenetçisi Şeref Lalkoç’un kızıdır. Şeref Malkoç, evli ve 3 çocuk sahibidir. Şeref Malkoç'un kızı İlknur ise, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile evlidir. Abdülhamit Gül ile İlknur Gül'ün nikah şahitliğini, eski Başbakanlardan ve Milli Görüş lideri rahmetli Necmettin Erbakan ve Recai Kutan yapmıştı.

Peki Şeref Malkoç kimdir?

1960 yılında Trabzon'un Arsin ilçesinde dünyaya gelen Şeref Malkoç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, serbest avukatlık, Refah Partisi ve sonrasında Fazilet Partisi'nden TBMM XX. ve XXI. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır.

Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Saadet Partisi'ne geçti. Burada genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Parti içinde yaşanan tartışmalardan sonra HAS Parti kurucuları arasında yer almış olup, HAS Partinin feshedilmesine kadar genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 22 Eylül 2012'de AK Parti'ye geçti. AK Parti'de YSK temsilciliği ve Parti Siyasi Etik Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra görevlerinden ve partisinden ayrılarak Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Şeref Malkoç, Refah Partisi (RP) Trabzon İl Başkanlığı yaptı. 20 ve 21. dönem Trabzon’dan Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu sözcülüğü, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği yaptı.