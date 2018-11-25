İlker Başbuğ, Danıştay'ın skandal kararını savundu!

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde katıldığı bir söyleşide konuşan İlker Başbuğ, 'Türkiye halkı' kavramıyla ilgili şunları söyledi:

"Medeni Bilgiler kitabını ilk sayfasından ortalarına kadar olan kısmı bizzat Mustafa Kemal kendi el yazısı ile yazmıştır. İlk cümle şu 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.' Bu seksen milyona ortak hedef veriyor. Diyor ki; bu cumhuriyeti beraber kurduk. O zaman bu cumhuriyeti korumak, devam ettirmek ilelebet bizim ortak amacımız. Bu kadar basit. Anlamıyoruz, anlamadığımız gibi anlatamıyoruz da işin kötü tarafı da o. Türkiye halkı, ne diyor? Türkiye'yi bir kere sınırlıyor. Yani coğrafya ile sınırlıyor. Türkiye'nin coğrafyası belli mi? Belli. Bu coğrafyada bir halk olarak kabul ediyor. Bunu bazen yanlış kullanıyorlar, bazıları bilinçli olarak, bazıları bilmeden ‘Türk halkı' diyorlar. Bakın Türk halkı derseniz olmaz. Olmaz o zaman kavramları karıştırırsınız. ‘Türk halkı' derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti' sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti' kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur."

Andımızı savundu

Danıştay’ın “andımız”ın okullarda tekrar okunması kararını savunan Başbuğ, "Andımızı kaldırırsanız vatan ve millet sevgisini nasıl öğreteceksiniz? Sorun oradan çıkıyor. Ant bir noktada genç çocuklara, ilkokulda öğretiyorsun, çocuğun kafasına vatan ve millet sevgisini koymaya uğraşıyorsun" ifadelerini kullandı.