0553 313 94 23

İlker Başbuğ, Danıştay'ın skandal kararını savundu!

Danıştay'ın 'Andımız' ile ilgili skandal kararını savunan Genelkurmay eski Başkanı Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye'de yaşayanlar için 'Türk halkı' kavramının kullanılmasının da yanlış olduğunu ileri sürdü.

25 Kasım 2018 Pazar 15:02
İlker Başbuğ, Danıştay'ın skandal kararını savundu!

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde katıldığı bir söyleşide konuşan İlker Başbuğ, 'Türkiye halkı' kavramıyla ilgili şunları söyledi:

"Medeni Bilgiler kitabını ilk sayfasından ortalarına kadar olan kısmı bizzat Mustafa Kemal kendi el yazısı ile yazmıştır. İlk cümle şu 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.' Bu seksen milyona ortak hedef veriyor. Diyor ki; bu cumhuriyeti beraber kurduk. O zaman bu cumhuriyeti korumak, devam ettirmek ilelebet bizim ortak amacımız. Bu kadar basit. Anlamıyoruz, anlamadığımız gibi anlatamıyoruz da işin kötü tarafı da o. Türkiye halkı, ne diyor? Türkiye'yi bir kere sınırlıyor. Yani coğrafya ile sınırlıyor. Türkiye'nin coğrafyası belli mi? Belli. Bu coğrafyada bir halk olarak kabul ediyor. Bunu bazen yanlış kullanıyorlar, bazıları bilinçli olarak, bazıları bilmeden ‘Türk halkı' diyorlar. Bakın Türk halkı derseniz olmaz. Olmaz o zaman kavramları karıştırırsınız. ‘Türk halkı' derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti' sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti' kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur."

Andımızı savundu

Danıştay’ın “andımız”ın okullarda tekrar okunması kararını savunan Başbuğ, "Andımızı kaldırırsanız vatan ve millet sevgisini nasıl öğreteceksiniz? Sorun oradan çıkıyor. Ant bir noktada genç çocuklara, ilkokulda öğretiyorsun, çocuğun kafasına vatan ve millet sevgisini koymaya uğraşıyorsun" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:02
  1. ilker başbuğ
  2. türk milleti
  3. türk halkı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası
    1. Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye..
    2. AB Brexit zirvesi sona erdi! İşte ilk..
    3. Batı’da makyaj paniği
    4. Meteoroloji'den flaş Marmara uyarısı!..
    5. ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye..
    6. Galatasaray'ın takibindeki yıldızın..
    7. Antalya'da kuru fasulye şenliği
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. GittiGidiyor'da "Süper Cuma"da çifte..
    10. AB Brexit Zirvesi sona erdi
    11. "Kadın-erkek birbiriyle çatışır..
    12. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı..
    13. Uluslararası Parlamenterler Arası..
    14. "Fransa'daki gelişmeleri yakından ve..
    15. Rus savaş uçakları Halep'i vurmaya..
    16. İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış
    17. Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    18. 60 metrelik vinç üzerinde intihar..
    19. Marmara, ılık ve yağışlı havanın..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?