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İlker Başbuğ, SAÜ’de Suriye ve Irak ilişkilerini değerlendirdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa 26.

22 Şubat 2019 Cuma 12:24
İlker Başbuğ, SAÜ’de Suriye ve Irak ilişkilerini değerlendirdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa 26. Dönem Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ konuşmacı olarak katıldı.



Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Atatürkçü Düşünce Topluluğu akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Tunç ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. İlker Başbuğ konuşmasında Türkiye’nin Irak ve Suriye politikaları ve Irak, Suriye sınırlarının oluşumu konularında bilgiler verdi. Öğrencilere derin bir tarih bilgisine sahip olmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Başbuğ, “Hayatınızda da planlamalara bakış açınız uzun vadede olmalı. Uzun vadeli planlar yapmak sizleri emin adımlar ile başarıya götürür” dedi.


Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin çeşitli cephelerde savaştığını ve bazı önemli cephelerde zaferler elde ettiğini ifade eden Başbuğ, “Çanakkale’de çok müthiş bir zafer kazanıyoruz. Ancak Almanya ile aynı safta yer aldığımız için mağlup devletler tarafındayız. Milletimiz için esas kırılma noktası Sakarya Meydan Muharebesi’dir. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası, bugüne gelebilmemiz konusunda önemli bir dönüm noktası oldu” diye konuştu.


Konferansın ardından Başbuğ’a, Topluluk Akademik Başkanı Kenan Tunç tarafından plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:24
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