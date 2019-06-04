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İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda THY personeli ve yolculara bayram ziyaretinde bulundu

04 Haziran 2019 Salı 15:01
İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı

İSTANBUL (AA) - THY Yönetim Kurulu (THY) ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde THY personeli ve yolcularla bayramlaştı.

Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal ve diğer yöneticilerle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi.

THY personeli tarafından karşılanan Aycı, ilk olarak İç Hat Terminali'nde bilet ve bagaj işlemi yapılan bankolarda görevli personelin bayramını kutladı.

Yolcuların da bayramını tebrik eden Aycı, havalimanında karşılaştığı sanatçı Muazzez Ersoy’la da bayramlaştı. Aycı, sanatçı ile bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini belirten Ersoy, "Havalimanı muhteşem. Kelimeler bu güzelliği anlatmaya yetmez. Böyle bir şey ülkemiz için olağanüstü güzel oldu." dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:01
  1. İlker Aycı
  2. THY

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