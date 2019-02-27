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İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları Boyner'de çocukları bekliyor

Boyner özel markalarının yeni ilkbahar-yaz koleksiyonlarını ve çocukların büyük hayranlık duyduğu kahramanların lisanslı ürünleri, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de müşterilerle buluşuyor

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:55
İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları Boyner'de çocukları bekliyor

İSTANBUL (AA) - Boyner'de çocukların hem rahatlığı hem şıklığını ön planda tutan, birbirinden renkli ve eğlenceli ürünler bir araya geliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner’in lisanslı ürünlerinden Barbie'nin yeni koleksiyonunda tişörtleri, şortları, etekleri eğlenceli temalar süslüyor.Barbie karakterleri, mint yeşili, pudra pembe gibi soft renk tonlarında bazen bir balerin, yaz renkleriyle bazen bir denizkızı ya da özgür ruhlu bir seyahatsever olarak sunuluyor.

Kız çocuklarının bir başka favori markası Limon Company’nin koleksiyonunda, doğadan ilham alan, romantik, çiçeklerle süslenen ışıltılı seçenekler yer alıyor.

Üst giyimde fırfır detayları, elbiselerde çiçek ve denizaltı desenleri, sloganlı t-shirtler ve şortlar dikkati çekiyor.Enchantimals arkadaşları ve onların en yakın hayvan dostlarıyla kız çocuklarının hayal dünyasına ilham vermeye devam ediyor. Birbirinden sevimli Enchantimals karakterlerinin yer aldığı yeni koleksiyon, rengarenk seçenekler sunuyor.

Erkek çocukların en sevdiği markalardan Funky Rocks'ın yeni temaları arasından müzikle ilgili baskılar dikkati çekiyor. Funky Rocks’ın tişörtlerine eğlenceli rock 'n'roll ruhu damgasını vuruyor. Funky Rocks çocukları ayrıca, esprili baskılı üstler ve trendy pantolonlarla cool bir stil oluşturabiliyor.North Of Navy'de hareketli ve yerinde duramayan temalar ve her zamanki gibi marin stiller öne çıkıyor. Limon Company’nin erkek çocuk koleksiyonunda seyahat, marin, plaj gibi yaz temalarından esinlenen jean ceketler, jean pantolonlar, jean gömlekler, kısa kollu gömlekler, sweat’ler ve şortlar çocukların beğenisine sunuluyor.

0-3 yaş bebeklere hitap eden Mammaramma koleksiyonunda ise hem kız hem erkek bebekler için miniklerin hassas tenlerine göre seçilmiş kumaşları ile birbirinden sevimli seçenekler yer alıyor.Boyner’in lisanslı ve özel markalarının yanı sıra US. Polo ASSN., Benetton, Koton, Adidas, Nike, Lumberjack gibi markalar da renkli, şık ve rahat ilkbahar-yaz koleksiyonlarıyla Boyner ve boyner.com.tr’de çocuklarla buluşuyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:55
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