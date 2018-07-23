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İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı’ndan ayrıldı mı? İlkay Gündoğan kimdir? nereli kaç yaşında?

Alman’ka ırkçı naziciler Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini çekemedi. Mesut Özil’e yapılan ırkçı saldırılar sonrası Mesut Özil Alman Milli Takım’dan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyada Özil’in bu kararından sonra İlkay Gündoğan’ın da aynı kararı alarak Alman Milli Takımı’ndan ayrılması isteniyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı’ndan ayrıldı mı? İlkay Gündoğan kimdir? nereli kaç yaşında?

Alman’ka ırkçı naziciler Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini çekemedi. Mesut Özil’e yapılan ırkçı saldırılar sonrası Mesut Özil Alman Milli Takım’dan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyada Özil’in bu kararından sonra İlkay Gündoğan’ın da aynı kararı alarak Alman Milli Takımı’ndan ayrılması isteniyor.

Mesut Özil'in Alman milli takımını bıraktığını açıklamasının yankıları sürerken sosyal medya Alman Milli Takımı'nda oynayan İlkay Gündoğan'dan da aynısını yapmasını bekliyor.  İngiltere’nin başkenti Londra'da Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektiren 2 Türk asıllı Alman futbolcudan biri olan İlkay Gündoğan Mykonos'ta tatilde olduğu öğrenildi. Hem Twitter hem de Instagram kullanıcısı İlkay Gündoğan'ın Twitter ve Instagram hesaplarına mention yaparak ondan da Alman milli takımını bırakmasını talep etti.

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İlkay Gündoğan Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

1990 yılında Almanya‘nın Gelsenkirchen kentinde işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen başarılı Türk futbolcu İlkay Gündoğan Sv Hebler 06 takımı alt yapısında futbola başlamıştır. Ardından Bochum U17 ve U19 formalarını giymiş 2009 yılında 850 Bin Euro bonservis bedeli ile Nürnberg, 2011 yılında 5.5 Milyon Euro bonservis ile Borussia Dortmund takımına transfer olmuştur. 5 sezon forma giymiş ve 2016 yılında 27 Milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz devi Manchester City takımına transfer olmuştur.

Bugüne kadar toplam 22 kez Almanya A Milli takım formasını giyen başarılı futbolcu ayrıca U18’den U21 e kadar tüm alt kategorilerinde forma giymiştir. Almanya Milli takımı ile 4 gol atmıştır. Milli Voleybolcu Naz Aydemir ile kuzen olan İlkay Gündoğan aslen Balıkesir Dursunbey İlçesi nüfusuna kayıtlıdır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
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  2. İlkay Gündoğan
  3. mesut özil
  4. Alman milli takımı

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