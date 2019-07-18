İlkadımlı hayırsever yardım seslenişine duyarsız kalmadı

İlkadım ilçesinde yaşayan hayırsever bir vatandaş, internet üzerinden okuduğu yardım haberine duyarsız kalmadı. Okuduğu haber sonrası bağış yapacağı tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak üzere İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne götürüp teslim etti. Tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

İlkadım Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımlarla hayırsever vatandaşların dikkatlerini üzerine çeken Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezi, Kadıköy Mahallesi Ulugazi Toki’de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşa tekerlekli sandalye yardımında bulundu. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne tekerlekli sandalye başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi engelli aileye tekerlekli sandalye Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ve Kadın Koordinasyon Başkanı Lütfiye Demirtaş teslim etti.

"İhtiyaç sahibi insanların mutluluklarına ortak oluyoruz"

Engelsiz yaşam için mücadele ettiklerini ifade eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, “Hayırsever vatandaşımızın gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırmak için internet üzerinde okuduğu haber üzerine duyarlılık gösterip belediyemize tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Müdürlüğümüze başvurarak tekerlekli sandalye isteyen vatandaşımızın talep üzerine ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hayırsever vatandaşımızdan alarak ihtiyaç sahibi aileye hediye ettik. Yaşamış olduğumuz bu mutluluk beni ve ekip arkadaşlarımı çok duygulandırdı. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde her koşulda ihtiyaç sahibi insanların mutluluklarını paylaşıyoruz” dedi.

"Bugün sağlam olanlar yarın engelli birey olabilir"

Herkesin ihtiyaç sahibi engellilere destek olmasını isteyen Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, ’’Bugün sağlam olanlar, yarın engelli birey haline gelebilir. Engelli kardeşlerimiz vakitlerini dört duvar arasında değil, diğer bireyler gibi caddelere, pazarlara, parklara gidebilmesi adına tekerlekli sandalye yardımlarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyeleri hayırsever vatandaşlarımızdan alıp ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Böyle güzel ve hayırlı işlere vesile olmak, vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için her şeyden değerlidir" diye konuştu.