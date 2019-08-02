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İlkadım’dan kurban pazarına ücretsiz servis

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 11 Ağustos 2019 Pazar (Kurban Bayramı) gününe kadar her gün saat 09.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:36
İlkadım’dan kurban pazarına ücretsiz servis

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 11 Ağustos 2019 Pazar (Kurban Bayramı) gününe kadar her gün saat 09.00 ile 18.00’de her saat başı 100. Yıl Bulvarı üzerindeki eski İlkadım Belediyesi hizmet binası önünden İlkadım Kurban Pazarı’na ücretsiz servis kaldırılacağını açıkladı.



“100. Yıl Bulvarı’ndan İlkadım Kurban Pazarı’na”


Vatandaşların kurban satış ve kesim alanına rahatlıkla ulaşabilmeleri için İlkadım Belediyesi tarafından ücretsiz servisler de tahsis edildi. 100. Yıl Bulvarı’ndaki eski İlkadım Belediyesi hizmet binası önünden ve Güzeldere Mahallesi’ne karşılıklı olarak hareket edecek servisler Kurban Bayramı’nda hizmet verecek. Servisler 100. Yıl Bulvarı üzerinden 09.00 ile 18.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Bu yıl servisler tek güzergah kullanacak. Servisin güzergahı 100. Yıl Bulvarı’ndan başlayarak, Unkapanı ışıklar, Rasathane Cami önü, Zübeyde Hanım Parkı, Mert Irmağı Köprüsü, Derebahçe Koşu Yolu’nu takip ederek İlkadım Kurban Pazarı’nda son bulacak.



“Ulaşım sorununa kolaylık sağladık”


Güzeldere Mahallesi’nde bulunan İlkadım kurban satış alanı gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşlar için servis kaldırılması ile ulaşım sorunu olanlara kolaylık sağlanmış olacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kurban satış yerinde yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı hem vatandaş hem de kurban satıcısı olan esnaflar memnun. Gerek temizlik, gerek ise ulaşım ağının açık olması ulaşım açısından son derece önemlidir. Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirirken sorun yaşamaması için altyapı hizmetlerini ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayıp tamamladık. Alanımızda satışlar başladı” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:36
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