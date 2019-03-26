İlkadım’daki kentsel dönüşüme devlet desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlkadım’daki kentsel dönüşüm programını açıklamak için Samsun’a geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çarşamba(yarın) günü Samsun’a gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşüm programını açıklayacak.

Türkiye’nin örnek dönüşümü İlkadım’da olacak

Hükümetin gündemine aldığı Türkiye’nin örnek kentsel dönüşümü Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleşecek. İlkadım ilçesindeki mahalleler kentsel dönüşümle ihya edilecek. Hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği, halkın rızası doğrultusunda gerçekleşecek kentsel dönüşüm, tek tek, ada ada yapılacak. Dayanıksız, yaşamaya elverişsiz evler ve binalar, yeni planlamalarla yeniden inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Büyükşehir ve İlkadım Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmayla Fatih, Reşadiye, Yenidoğan, Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Hastane, Kökçüoğlu, Karasamsun, Hançerli, Saitbey, Pazar, Selahiye ve Cedit, mahallelerinde kentsel dönüşüm sorunu aşılacak.

“Kentsel dönüşüm hükümetin gündeminde”

Hükümetin gündemine aldığı İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşüm problemini iktidar belediyesi olmanın avantajlarıyla devlet desteği ile çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsun’un en eski yerleşim merkezlerinden olan İlkadım ilçemizde çalışmaları yapılan kentsel dönüşüm projesi İlkadım’ın kaderini değiştirecek. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İlkadım’da kentsel dönüşüm sorununu hükümet olarak çözeceğinin sözünü vererek talimatlandırdığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda kentsel dönüşüm start alacak. Çarşamba günü(yarın) İlkadım ilçemize gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, ilçemizdeki kentsel dönüşüm programını açıklayacak” diye konuştu.