İlkadım’da metruk binalara yer yok

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yıkımı gerçekleşen yapıların ardından alanı ve çevresinin temizleyerek ilçemizi daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz” dedi.

İlkadım’da metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor. İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş’ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçiyor. Gelen şikayet doğrultusunda hareket eden ekipler İlyasköy Mahallesi Fazıl Sokakta kaderine terk edilmiş metruk yapıyı yapılan inceleme sonrası gerekli tedbirleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirdi.

“İlçemizi birlikte yaşatalım”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Demirtaş, halkın huzur ve güvenliğinin yanında ilçenin değişim ve gelişimi için ilçeyi birlikte yaşattıklarını belirterek, “Birçok tarihi yerleşim yerlerine sahip olan ilçemizde terk edilmiş ve metruk bina sayısı bir hayli fazla. Bu yapıların görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde ve gelen şikayetler doğrultusunda müdahale ediyoruz” dedi.