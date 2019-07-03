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İlkadım’da Eren Bülbül unutulmadı

İlkadım Belediyesi Meclisi, Trabzon’da hain saldırı sonucu şehit düşen Eren Bülbül’ün ismini Baruthane Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka verilmesi kararını aldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
İlkadım’da Eren Bülbül unutulmadı

İlkadım Belediyesi Meclisi, Trabzon’da hain saldırı sonucu şehit düşen Eren Bülbül’ün ismini Baruthane Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka verilmesi kararını aldı.


İlçeye birçok semt parkı kazandıran İlkadım Belediyesi, bir yandan da unutulmaz değerlerine sahip çıkarak şehitlerin adını da ilçeye kazandırılan parklarda yaşatıyor. Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Haziran 2017 yılında PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan 15 yaşındakiEren Bülbül’ün ismi İlkadım ’da yaşatacak. İlkadım Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. Dönem 7. Toplantı 9. Birleşimine ait toplantısını gerçekleştirirken anlamlı bir kararı oy birliği ile aldı. Meclis toplantısında görüşülen ve oybirliğiyle ortak kabul edilen, Baruthane Mahallesi 2322 nolu adada bulunan parka, Şehit düşen Eren Bülbül’ün ismini verdi.



“Şehidimizin adı İlkadım’da yaşayacak”


Türk milletinin, geçmişine ve şehidine ciddi manada sahip çıkan bir millet olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehidimiz Eren Bülbül İlkadım’da unutulmaması adına şehitlerimize sahip çıkmaya, şehitlerimizin ismini ilçemizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu manada 2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit verdiğimiz Eren Bülbül’ün adını Baruthane Mahallemizdeki parka vererek sonsuza kadar yaşatacağız. Bunun için son meclis toplantımızda Baruthane Mahallesi 2322 nolu adada bulunan parkımıza adının verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Başta şehidimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine tekrar başsağlığı diliyor, kararın alınmasında emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
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