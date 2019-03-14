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İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü destek

Yabancılar Pazarı esnafı ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsun ekonomisinin bel kemiği olan esnaflarımızın her zaman destekçisiyiz ve yanlarındayız" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:31
İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü destek

Yabancılar Pazarı esnafı ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsun ekonomisinin bel kemiği olan esnaflarımızın her zaman destekçisiyiz ve yanlarındayız" dedi.


Yabancılar Pazarı esnafı tarafından düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Yabancılar Pazarındaki esnafların sıkıntılarının geride kalacağı ve ilerleyen süreçte daha güçlü olacaklarını söyleyen Samsun Yabancılar Pazarı Dernek Başkanı Ali Akyüz, Yabancılar Pazarı Oyuncakçı ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Olcay İnanç ve Yabancılar Pazarı Derneği kurucu Başkanı Ali Çoban, “Samsun’un ekonomisini burada belirliyoruz. İnşallah bundan sonra tüm sıkıntılarımızı çözecek ve daha güçlü olacağız” sözlerine yer verdiler.


Cumhur İttifakı’nın siyasi birliktelikten ziyade bir gönül birlikteliği olduğunu söyleyen MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, “Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılaşıyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Allah’ın izniyle daha güçlü olacağız” diye konuştu.



Tok: “Eserlerimizle konuşuyoruz”


İlkadım Belediyesi olarak Yabancılar Pazarının her zaman dost ve kardeş olarak yanında olduğu belirten ve Cumhur İttifakı’na daha güçlü destek istediğini söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Biz her zaman sizlerle birlikte olduk. 2014 yılında sizlerin destekleriyle kazandım ve 5 yılda inanılmaz projelereler, yatırımlar yaptık. Şimdiyse Cumhur İttifakı’nın İlkadım adayıyım. Biz eserlerimizle, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Devlet desteğini alabilmemiz için Cumhur İttifakı’nın iktidara gelmesi lazım. Cumhur İttifakı seçime yönelik değil, gönülle yönelik olan bir İttifak’tır. Sizlerle birlikte, güçlü bir teşkilat ve hükümet desteğiyle şahlanışa kalkacağız” şeklinde konuştu.



Köktaş: “Kimseye ucuz siyaset fırsatı tanımayın”


AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Değerli esnaf dostlarım, geleceğimiz inşallah aydınlık olacak. Bize yine o coşku ve sevgi dolu yüreğinizi açtınız. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle yürüyün. Gerisini hiç merak etmeyin. Hedefimizi şaşmadan yolumuzda devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak ‘ben’ değil ‘biz’ diyoruz. Cumhur İttifakı’yla birlikte güçlü ve başarılı olacağız” dedi.



Demir: “Yabancılar pazarını ihya edeceğiz”


Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, “Yabancılar Pazarı Samsun’un bir markası haline geldi.Şimdi onu altın yaldızlı bir marka haline getirmek için çalışacağız. Evet, zor günler geçirdiniz ama hep birlikte katkı sağlayarak bu günlere geldik. Yabancılar Pazarı, bizim 400 dönümlük yeni Samsun Fuarının merkezinde. Fuarımıza herkes ve hatta yurt dışından insanlar bile gelecek. Gelen kişiler hem fuarı gezecek hem de buraya gelerek. Yabancılar Pazarının dış ve iç estetiğini en güzel şekilde gözden geçireceğiz. Buranın çatısını ele alacağız. Yabancılar Pazarı, Çiftlik, Mecidiye, Subaşı gibi birçok yerimizi canlandıracağız ve yeniden ihya olacak” ifadelerini kullandı.


Toplantıya ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, meclis üyeleri, muhtarlar ve pazar esnafı katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:31
  1. doğa

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