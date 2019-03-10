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İlkadım’da Cumhur İttifakı ruhu büyümeye devam ediyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; Kışla, Yaşardoğu ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri ile buluştu.

10 Mart 2019 Pazar 12:56
İlkadım’da Cumhur İttifakı ruhu büyümeye devam ediyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; Kışla, Yaşardoğu ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri ile buluştu.


Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kışla, Yaşardoğu ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin katıldığı buluşmada İlkadımlılarla bir araya gelen Başkan Tok, "Biz mikro milliyetçiliğe karşı makro kardeşlikle cevap veriyoruz ve tüm hemşehrilerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz" dedi.



"Tüm mahallelerimiz bir bütün"


Kendisini coşku ile karşılayan mahalle sakinlerine seslenen Başkan Tok, "Hizmetler sadece merkezler için değildir. Her yerin güzellikleri değerlendirilmeli ve her yerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bugüne dek herkesin belediye başkanı olmaya çalıştım. Vatandaşımıza hem güler yüzümüzü gösterdik, hem de hizmet ettik. Çok şükür, sözlerimizi yerine getirdik. İlkadım Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan tüm mahallelerimizde birçok yatırımlar yaptık. Mahallelerimizin sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek bu alanlarda hizmetler verdik. Düğün salonundan, çok amaçlı spor komplekslerine, camisinden sosyal alanlara, eğitimden kültür merkezlerine, geçmişimize sahip çıktık, gelecek nesillere eser bıraktık ve 61 mahallemizin tamamına imzamızı attık. İlkadım Belediyesinin elinin değmediği tek bir yer bile bırakmadık. Allah’ın izniyle halkımızdan aldığımız güçle, ustalık dönemimizde yeni projelerimizle daha fazla ve güzel işler yapacağız" diye konuştu.



"Herkesi kucaklayan güçlü kadro"


Büyük bir kalabalık ile coşkulu bir buluşmanın yaşandığı mitingde gördüğü ilgiye teşekkür eden Başkan Tok, "Bu akşam siz İlkadımlı hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi karşısında büyük bir mutluluk duydum. Bu ilgiye layık olabilmenin yolunun çok çalışarak ve sizlerin taleplerini büyük ölçüde karşılayarak olduğunu biliyorum. İlkadım’da dev hizmetler yaptık ama bunların dışında hiçbir ayrım yapmadan iyi ve zor durumlarında her daim vatandaşlarımızın yanında olduk. Bizlerden talep ettiğiniz her hizmeti sunmaya çalıştık. El ele verdik, sen ben değil, biz olduk, kardeş olduk. Şimdi de Allah’ın izniyle 31 Mart’tan sonra da güçlü bir meclis kadrosu ile sizler için el ele hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu güçlü kadromuz mikro milliyetçiliğe bir cevap niteliğinde. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Biz insanımızın nereli olduğuna bakmadan sevgiyle kucaklıyoruz. Mikro milliyetçilikle değil, makro kardeşlikle sevgimizi büyütüyoruz. Güçlü meclis kadromuzu, Kavaklı, Trabzonlu, Rizeli, Gümüşhaneli olduğuna bakmadan İlkadım ilçemize bilgi birikimi ve tecrübesi ile katacağı değer için Cumhur İttifakı ruhu ile belirledik. Güçlü meclis kadromuzla İlkadım için yeniden sizlerin hizmetkarı olmaya talibiz. Güçlü meclis güçlü hizmet diyerek çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:56
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