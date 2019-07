İlkadım’da 650 çocuk erkekliğe “ilk adımı” attı

İlkadım Belediyesi tarafından 26’ıncısı düzenlenen ‘Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 650 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

İlkadım Belediyesi 26. Sünnet Şöleni, yeni hizmet binasında yapıldı. Çocuk oyun alanları ve çeşitli ikram yerleriyle donatılan belediye bahçesinde çocuklar şölenin keyfini çıkardılar. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şölen, korolar ve gösteriler ile devam etti. Şölende 650 çocuk, erkekliğe ilk adımı attı.

“650 çocuk erkekliğe ilk adımı attı”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı konuşmada, “26. Sünnet Şölenimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Birçok kurum ve firma bize bu şölende destek verdi. 650 çocuğumuzun sünnetini üstlenen Büyük Anadolu Hastaneleri ve diğer kurum ile firmalara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz İlkadım olarak bir aileyiz. Burada bir yerde sıkıntı varsa, her yerde sıkıntı var demektir. İlkadım, kurtuluşun ilk adımının atıldığı yerdir. Hep birlikte el ele geleceğe birlikte yürüyeceğiz inşallah” dedi.

“Mali sıkıntıları 1,5 sene sonra aşacağız diye umuyorum”

Mali sıkıntılardan dolayı her şeyde tasarrufa gittiklerini ifade eden Başkan Demirtaş, “31 Mart seçimlerinin ardından bütün kara propagandalara rağmen, halkımızın oylarının yüzde 51’ini alarak belediye başkanı seçildik. Bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağımızı söylemiştik. Biz insanların ekmeğiyle oynamayacağız, oynamamaya da devam edeceğiz. Ama kimsenin çalışmamak gibi de bir lüksü yok. Herkes verilen görevi yerine getirecek. İlkadım Belediyesi, benim teslim ettiğim tarihte 95 milyon TL borcu olan bir belediye ve bu borcunun da yüzde 95’ini kamu alacakları (vergi ve sigorta) oluşturuyordu. Bu borçlar da İller Bankasından gelen kaynaktan otomatik olarak kesiliyordu. Dolayısıyla kamu alacaklarının olması belediyeyi zora sokan bir işlem değil. Şu anda tekrar belediye devraldığımızda borç 264 milyon TL. Yani bıraktığımızın 2,5 katı. İçinde bulunduğumuz mali birtakım sıkıntılar var. Onun için her şeyin en azına gitmeye gayret ediyoruz. Her şeyde tasarrufu ön planda tutuyoruz. Propaganda da yaptığımız işlerde de hizmetlerde de. Bu sene özellikle bizim için sıkıntılı bir dönem. En çok üzüldüğüm kısım da söyleyeyim. Ben dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Eve ekmek götürmenin ne anlama geldiğini bilirim. Ücretlerini kesmek zorunda kaldığımız çalışanlarımız bizi üzüyor. Ama burada çalışanlar da şunu dikkate almak zorunda: Burada yaşayacaksınız, çalışacaksınız, paralar çarçur edilecek, siz de seyredeceksiniz. Sizin de kabahatiniz var. Bu manada çalışanlar olarak hep birlikte suçluyuz. 1-1,5 sene sonra bu sor günleri atlatacağımızı umuyorum. Hiç yaşanmamış gibi olacak inşallah ve önümüze bakacağız. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Sünnet edilen çocuklar ile aileleri şölenin ardından Başkan Necattin Demirtaş ve eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.