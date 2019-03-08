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İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru yarın açılıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi’nde halkın hizmetine sunulan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun resmi açılış merasiminin Cumartesi(yarın) saat 13.

08 Mart 2019 Cuma 15:17
İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru yarın açılıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi’nde halkın hizmetine sunulan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun resmi açılış merasiminin Cumartesi(yarın) saat 13.30’da yapılacağını söyledi.


Tüm vatandaşları açılışa davet eden Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derebahçe, Çay, Adalet ve Bahçelievler Mahalleleri olarak 4 mahalleyi kapsayan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun çevre mahallelerden insanları çekecek önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.



Samsunlulara nefes aldıran hizmet


Samsunlulara şehir merkezinde gündelik hayatı sporla taçlandıran doğa, huzur ve sağlıklı yaşamla yeni bir hayat merkezini oluşturduklarını ifade eden Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan Tok, “Samsunlulara sosyal yaşamı sporla taçlandıracak doğal bir yaşam alanı sunduk.Her yaştan insanımıza yönelik hizmetlerin olduğu 20 dönümlük alan içerisinde Mert Irmağı boyunca planlanan projede 2,5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, akülü ve elektrikli engelli şarj istasyonları, basketbol ve voleybol sahası, oyun ve eğlence alanı, kafe ve dinlenme alanları, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Çocuk oyun alanlarında anne ve babaların en büyük endişelerinden olan güvenlik için de 24 saat güvenlik kamera sistemi hayata geçirildi. Doğal dokusunun peyzaj çalışmaları ile güzelleştirilmesinin yanı sıra tabi yaşamın ön planda tutulduğu Koşu Yolu ve Hayat Parkuru gündüzleri şehrin stresinden kaçmak isteyenler için şehrin merkezinde yeni bir seçenek oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:17
  1. doğa

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