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İlk ziyaretinde Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 86,02'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev seçimlerin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

24 Nisan 2018 Salı 10:47
İlk ziyaretinde Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan'da 11 Nisan'daki seçimde oyların yüzde 86,02'sini alarak dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

SEÇİMDEN SONRAKİ İLK YURTDIŞI ZİYARETİ OLACAK

Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatini teşkil edecek.
Ziyaret kapsamında görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:47
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