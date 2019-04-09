0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İlk ziyaret şehit aileleri ve gazilerden

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

09 Nisan 2019 Salı 11:40
İlk ziyaret şehit aileleri ve gazilerden

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, şehit aileleri ve gazilerle daha yakından ilgilenebilmek için belediye bünyesinde bir birim kuracaklarını söyledi.


31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 64 oy alarak Altındağ Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Asım Balcı, adaylığı ilan edilir edilmez ilk ziyaretini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na gerçekleştirmişti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da Başkan Balcı’ya dün iadeyi ziyaret gerçekleştirerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Balcı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde de şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiğini belirten Lokman Aylar, bunun Altındağ Belediye Başkanı olarak da devam edeceğini bildiklerini dile getirdi.


“Haklarını ödeyemeyiz”


Kendisini ziyaret eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı heyetine çok teşekkür eden Balcı, şehit yakınlarını ve gazileri her zaman baş tacı edeceklerini ifade etti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz toplum olarak vatanımızı ve dinimizi her şeyin üstünde tutarız. Bu nedenle bu uğurda canını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz.Bizim görevimiz onların yanında olmak. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.


Çanakkale’ye gezi düzenlenecek


Şehit aileleri ve gazilerle daha yakından ilgilenebilmek için belediye bünyesinde özel bir birim kuracaklarının da altını çizen Başkan Asım Balcı, “Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin istekleriyle daha yakından ilgilenebilmek için belediyemizde özel bir birim kuracağız. Bu birim şehit ailelerimizi sürekli ziyaret edecek ve taleplerini bizzat yerinde dinleyecek. Belediye olarak ayrıca şehit ailelerimiz ve gazilerimizle sürekli olarak çeşitli organizasyonlarda bir arada olacağız” dedi. Balcı ayrıca, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın ilk talebi olan Çanakkale gezisinin de en kısa süre içerisinde değerlendirileceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
    1. Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki..
    2. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    3. 5 aydır haber alınamayan Down..
    4. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    5. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    6. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    7. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    8. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    9. Başkan uyardı gaza basıldı
    10. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    11. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    12. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    13. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    14. Akfa Holding'in FETÖ davası
    15. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    16. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    17. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    18. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    19. Bağışıklığın formülü D vitamini
    20. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    21. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    22. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    23. Altınok ilk meclis toplantısında..
    24. TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı
    25. İlk ziyaret şehit aileleri ve..
    26. Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresi..
    27. Bilecik Valiliğine kurumsal pul
    28. Seyir halindeki araç bir anda alev aldı
    29. Yolda mahsur kalan hastanın imdadına..
    30. Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer