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İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı görücüye çıktı! Vestel VEO’nun tasarımını nasıl buldunuz?

Türkiye son yıllarda yerli ve milli üretimlerle göz dolduruyor. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretimini Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuyla gördü. Kendi milli silahlarını yapan Türkiye, şimdi de yerli otomabilini üretiyor. Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olan, Zorlu Grubu Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. 'VEO' adı verilen Zorlu’nun otomobilinin görselleri de ilk kez görücüye çıktı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:34
İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı görücüye çıktı! Vestel VEO’nun tasarımını nasıl buldunuz?

Türkiye son yıllarda yerli ve milli üretimlerle göz dolduruyor. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretimini Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuyla gördü. Kendi milli silahlarını yapan Türkiye, şimdi de yerli otomabilini üretiyor. Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olan, Zorlu Grubu Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. “VEO” adı verilen Zorlu’nun otomobilinin görselleri de ilk kez görücüye çıktı.

Yerli otomobil projesi kapsamında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan beş ‘babayiğit’ten biri olan Zorlu Holding’in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, otomobilin ilk görselleri de paylaşıldı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:34
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