İlk yerli cep telefonunu ASELSAN üretmişti! Bakın üretim neden durduruldu

ABD'nin ekonomik savaşı başlatmasının ardından, "yerli ve milli üretim" olgusu tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD mallarını boykot etme kararı alması ve, "Onların Apple'ı varsa, öbür yanda Samsung var, Türkiye'de Vestel var" sözleri üzerine, Türkiye'de üretilen akıllı telefonlara talep arttı.

"ASELSAN 1919" PİYASAYI SALLAMIŞTI

Refah-Yol hükümeti döneminde, merhum Necmettin Erbakan'ın yerli ve milli üretime verdiği önem fiile dönüşmüş ve ASELSAN, "1919" isimli modeli piyasaya sürerek, 1998 senesinde ilk yerli cep telefonunu üretmişti. Hem yerli olması hem de fiyatının uygun olması nedeniyle ASELSAN'ın ürettiği cep telefonu büyük rağbet gördü.

TALEPLERE YETİŞİLEMEDİ

ASELSAN, telefonun dağıtımını bir dağıtım şirketine vermeyip kendisi dağıtmak isteyince, yurdun dört bir yanından gelen taleplere yetişemedi. Kısa süre sonra üretilen "ASELSAN 1920" modelinin dağıtımı içinse, bir şirket ile anlaşıldı.

BİR SÜRE SERİYE DEVAM EDİLDİ

ASELSAN 1919'un ardından serinin devam edilmesi çalışmalarına da başlandı. ASELSAN 1919'un ardından ASELSAN 1920, bir süre sonra da ASELSAN 1923 serisi için üretime geçildi.

"PATENT YÜZÜNDEN" ÜRETİM DURDURULDU

ASELSAN'ın yaptığı bu cep telefonu beklenenden iyi bir satış rakaımı yakalamasına rağmen, 28 Şubat döneminden sonra telefonun projesinin "çalıntı olduğu" gerekçesiyle üretimi "elde olmayan sebeplerle" durduruldu.

ASELSAN'da cep telefonunun üretimi projesinin başına yabancı bir elektronik şirketinden bir mühendis getirilmişti. Daha önceki şirketinde üretmiş olduğu cep telefonunyla ilgili bilgileri direkt olarak ASELSAN 1919 projesinde kullanmak isteyince telif hakları, patent olayları devreye girdi. ASELSAN hukuki bir süreçle karşı karşıya kalmış, bunun sonucunda ise ASELSAN 1919'ların üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.